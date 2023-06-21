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Spor

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yağmur nedeniyle ara verilen İskoçya-Gürcistan maçı dışında tamamlandı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta tamamlandı
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EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.

Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İzlanda'ya konuk olduğu J Grubu maçında yeni bir ilke imza attı.

Portekiz formasını ilk defa 20 Ağustos 2003'te giyen 38 yaşındaki Ronaldo, 200 milli maçta oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 89. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 123'e çıkardı ve Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

İSKOÇYA-GÜRCİSTAN MAÇINA YAĞMUR ENGELİ

A Grubu'ndaki İskoçya-Gürcistan mücadelesine, olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süre ara verildi.

Ev sahibi İskoçya'nın, McGregor'un 6. dakikadaki golüyle öne geçmesi sonrası başlayan şiddetli yağmur yüzünden karşılaşma, 1,5 saatten uzun süre oynanamadı.

10. dakikada durdurulan maç, hakemin sahanın futbol oynamaya müsait olduğuna hükmetmesiyle TSİ 23.35'te yeniden başladı.

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE SONRAKİ MAÇLAR EYLÜLDE

Elemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

EURO 2024 Elemeleri 4. haftasının 2. günündeki maçların sonuçları şöyle:

A GRUBU

Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-1

E GRUBU

Moldova-Polonya: 3-2

Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3

F GRUBU

Avusturya-İsveç: 2-0

Estonya-Belçika: 0-3

G GRUBU

Bulgaristan-Sırbistan: 1-1

Macaristan-Litvanya: 2-0

J GRUBU

İzlanda-Portekiz: 0-1

Bosna Hersek-Lüksemburg: 0-2

Lihtenştayn-Slovakya: 0-1

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