İSTANBUL 38°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9369
  • EURO
    29,8831
  • ALTIN
    1708.98
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı
Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 1 yıl kalırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), paylaşımlarda bulundu.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olimpiyatlara kısa bir süre kaldığı belirtilerek, "Geri sayım başladı! Dünyanın en büyük sporcuları #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek için bir araya gelecek. Son 365 gün." ifadeleri kullanıldı.

TMOK ise olimpiyatlar için kota alan bazı milli sporcuların yer aldığı bir video paylaşarak, "TMOK'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha büyük hayalleri, yine birlikte gerçekleştirmek için geri sayım başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporunun altın sayfalarına yenilerini ekleyecek, Cumhuriyetimizin 100 yıllık mirasının gücüyle, daha hızlı, daha güçlü olacak, daha yükseğe birlikte çıkacağız. Son 365 gün!" görüşlerine yer verildi.

Yayımlanan videoda, olimpiyatlara kota alan milli okçu Mete Gazoz, milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu gibi birçok sporcunun görüşleri yer aldı.

  • Olimpiyat Oyunları
  • Paris 2024
  • Spor Organizasyonları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.