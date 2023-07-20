İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,778
  • EURO
    29,8945
  • ALTIN
    1696.32
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 5 kota daha geldi
Spor

2024 Paris Paralimpik Oyunları için 5 kota daha geldi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yarışan 5 milli sporcumuz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti.

20 Temmuz 2023 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
2024 Paris Paralimpik Oyunları için 5 kota daha geldi
ABONE OL

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireysel elemeler sonucu 5 milli sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül paralimpik oyunları kotası aldı.

Makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu Paris 2024'e katılmaya hakkı kazandı.

Şampiyonada milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.

  • Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
  • Milli sporcular
  • 2024 Paris Paralimpik Oyunları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.