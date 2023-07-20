2024 Paris Paralimpik Oyunları için 5 kota daha geldi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireysel elemeler sonucu 5 milli sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül paralimpik oyunları kotası aldı.

Makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu Paris 2024'e katılmaya hakkı kazandı.

Şampiyonada milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.