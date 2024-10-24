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Spor

2025 Avrupa Şampiyonası yolunda ilk maç! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Ukrayna

2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Esenler Erokspor Stadı'nda Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
2025 Avrupa Şampiyonası yolunda ilk maç! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Ukrayna
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
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