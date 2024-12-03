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Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu. Kura çekimi ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.

3 Aralık 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi, ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVANIN FORMATI

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

  • Kura Çekimi
  • 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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