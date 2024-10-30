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Spor

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftası İstanbul'da düzenlenecek

18-22 Haziran'da oynanacak 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftasında takımlar İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

30 Ekim 2024 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftası İstanbul'da düzenlenecek
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18-22 Haziran'da oynanacak 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftasında takımlar İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

MİLLETLER LİGİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLAR

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl organizasyonun ilk haftası Antalya'da oynanmıştı. Tayland'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.

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