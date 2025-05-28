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  • 2025 Golden Boy adayları belli oldu! Listede 4 Türk futbolcu var
Spor

2025 Golden Boy adayları belli oldu! Listede 4 Türk futbolcu var

2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklandı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Yasin Özcan ve Yusuf Akçiçek listede yer alan Türk futbolcular oldu.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
2025 Golden Boy adayları belli oldu! Listede 4 Türk futbolcu var
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2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesiresmen belli oldu. Listede en üst sırada yer alan isim Lamine Yamal oldu. Buna rağmen Lamine Yamal, daha önce ödülü kazandığı için listede sembolik olarak yer alıyor.

Kazanmak için en büyük favori konumunda 2. sırada yer alan Pau Cubarsi görülüyor. İşte ilk 10 sıra;

Lamine Yamal; Pau Cubarsi; Desire Doue; Myles Lewis-Skelly; Warren Zaire-Emery; Dean Huijsen; Kenan Yıldız; Erhan Nwaneri; Geovany Quenda; Jorrel Hato

Listede Kenan Yıldız'ın yanısıra 3 Türk futbolcu daha yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler 13. sırada ismini yazdırdı.

79. sırada Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek kendisine 91. sırada yer buldu.

  • Golden Boy ödülü
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