Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yeni bir imza geldi.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

MAAŞINA İYİLEŞTİR YAPILACAK

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı lacivertli yönetim Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.

KAZANACAĞI ÜCRET

Yıldız ismin maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Fenerbahçe ile toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.