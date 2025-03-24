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Spor

2026 Dünya Kupası Elemeleri için geri sayım başladı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemeleri için geri sayım başladı. İşte A Milli Takım'ın da yer aldığı gruplar...

AA24 Mart 2025 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Elemeleri için geri sayım başladı!
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu.

Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

-STATÜ

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

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