14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2064
  • 5,9835
  • 221.374
  • 105.542
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

20.hafta hakemleri açıklandı! Açılış maçı Suat Arslanboğa'nın

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya 

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA