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Spor

20'lik orta sahaya Galatasaray kancası! Yaser Asprilla için harekete geçildi

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılıların Watford'un 20 yaşındaki orta sahası Yaser Asprilla için girişimde bulunacağı belirtildi.

A Spor3 Mart 2024 Pazar 16:52 - Güncelleme:
20'lik orta sahaya Galatasaray kancası! Yaser Asprilla için harekete geçildi
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Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları renklerine bağladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyen 20 yaşındaki Yaser Asprilla'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

10 numara mevkisinde oynayan 2003 doğumlu genç oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. 1.86 boyundaki futbolcu, Ocak 2022 tarihinde Watford'a transfer oldu.

İngiliz ekibiyle bu sezon toplamda 36 resmi maçta forma giyen Yaser Asprilla, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi ve toplamda 2.005 dakika süre buldu.

İngiltere Championship ekibi Watford'la 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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