  • 21 gole direkt katkı! Dorgeles Nene durdurulamıyor
21 gole direkt katkı! Dorgeles Nene durdurulamıyor

Son olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta gol atan 23 yaşındaki genç yıldız Dorgeles Nene performansıyla dikkat çekiyor. Malili futbolcu sarı lacivertli forma ile 21 gole direkt katkı sağladı. İşte detaylar...

TRT Spor12 Nisan 2026 Pazar 10:41
Son olarak Kayserispor maçında gol atan Dorgeles Nene performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Malili futbolcu sarı lacivertli formayla 21 gole direkt katkıda bulundu.

Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 kez rakip ağları havalandırdı.

23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı.

GAZİANTEP MAÇIN DA HAT-TRİCK YAPMIŞTI

Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 gol birden atmıştı.

SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Salzburg'dan kadrosuna kattığı Nene ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

