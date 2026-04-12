Son olarak Kayserispor maçında gol atan Dorgeles Nene performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Malili futbolcu sarı lacivertli formayla 21 gole direkt katkıda bulundu.
Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 kez rakip ağları havalandırdı.
23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda 10 da asiste imza attı.
GAZİANTEP MAÇIN DA HAT-TRİCK YAPMIŞTI
Nene ligin 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 3 gol birden atmıştı.
SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Salzburg'dan kadrosuna kattığı Nene ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.