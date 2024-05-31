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Spor

2+1 yıllık anlaşma sağlandı! Jose Mourinho, Fenerbahçe'de

Gelecek sezon takımın başına başarılı bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adam ile görüşmeleri Ali Koç ve Mario Branco birlikte yürüttü. İşte detaylar...

TRT Spor31 Mayıs 2024 Cuma 11:04 - Güncelleme:
2+1 yıllık anlaşma sağlandı! Jose Mourinho, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ALİ KOÇ CEPHESİ ANLAŞTI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

AZİZ YILDIRIM DA PEŞİNDEYDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da Jose Mourinho ile teknik direktörlük için anlaşmaya yakın olduğunu ve cumartesi günü Londra'da tecrübeli teknik adamla son detayları görüşeceğini açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMESİ İPTAL

Jose Mourinho, Ali Koç ile anlaştıktan sonra 1 Haziran'da Aziz Yıldırım ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

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