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Spor

21. yüzyılın en iyi hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

AA16 Şubat 2021 Salı 17:23 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:23
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı.

IFFHS'nin her yıl jüri oylarıyla belirlediği en iyiler sıralaması baz alınarak hazırlanan listede, Alman Felix Brych 140 puanla zirvede yer aldı.

Cüneyt Çakır, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, İngiliz Howard Webb ise 137 puanla üçüncü oldu.

1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez en iyi hakem seçilen İtalyan Pierluigi Collina, 94 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Listenin ilk 10 sırasındaki hakemler şunlar:

1. Felix Brych (Almanya) 141 puan

2. Cüneyt Çakır (Türkiye) 140

3. Howard Webb (İngiltere) 137

4. Markus Merk (Almanya) 135

5. Björn Kuipers (Hollanda) 133

6. Nicola Rizzoli (İtalya) 121

7. Oscar Julian Ruiz (Kolombiya) 104

8. Massimo Busacca (İsviçre) 96

9. Jorge Luis Larrionda (Uruguay) 96

10. Lubos Michel (Slovakya) 96

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