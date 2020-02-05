21.hafta hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Geçen hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Beşiktaş'ın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki mücadelede görev aldı.
7 ŞUBAT 2020 CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ
14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş - Gaziantep: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 ŞUBAT 2020 PAZAR
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Sivasspor - Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
10 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Rizespor: Cüneyt Çakır