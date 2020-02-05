21.hafta hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

05.02.2020 13:07 - Güncelleme: 05.02.2020 13:07

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Geçen hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Beşiktaş'ın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki mücadelede görev aldı.

7 ŞUBAT 2020 CUMA



20.00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ



14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş - Gaziantep: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 ŞUBAT 2020 PAZAR



13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Sivasspor - Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZARTESİ



20.00 Göztepe - Rizespor: Cüneyt Çakır