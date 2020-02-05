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Spor

21.hafta hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

MHK, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İki dikkat çeken karar verildi.

05.02.2020  13:07 - Güncelleme: 05.02.2020  13:07

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Geçen hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Beşiktaş'ın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki mücadelede görev aldı.

7 ŞUBAT 2020 CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş - Gaziantep: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 ŞUBAT 2020 PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Sivasspor - Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Rizespor: Cüneyt Çakır

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