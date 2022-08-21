21K Buenos Aires Yarı Maratonu, 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) da sponsorlar arasında yer aldığı 21K Buenos Aires Yarı Maratonu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen Latin Amerika'nın en önemli maratonuna 20 bin kişi katıldı. Organizasyon için şehrin bir kısmı trafiğe kapatıldı.



Büyük çekişmenin yaşandığı erkekler yarışında Etiyopyalı atletler Gerba Beyata Dibaba ile Dinkalem Ayele Adane, yarışı 1 saat 26 saniyede tamamlarken, Dibaba fotofiniş kararıyla birinci sırada yer aldı. Adane'nin ikinci olduğu organizasyonda Kenyalı koşucu Felix Kibitok ise 1 saat 32 saniye ile üçüncülüğü elde etti.



Kadınlardan Kenyalı Irine Kimais 1 saat 7 dakika 59 saniye ile birinci, Etiyopyalı Atalel Dargie ikinci, bir başka Kenyalı sporcu Vivian Kiplagat da üçüncü oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de düzenlenmeyen, 2021'de de kısıtlı katılımla gerçekleştirilen maraton, 2 yılın ardından ilk kez halka açık bir şekilde gerçekleştirildi.