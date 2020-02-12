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Spor

22.hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Sivasspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışılan hakemi Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi.

12.02.2020  13:06 - Güncelleme: 12.02.2020  13:07

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek orta hakem olarak görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.

İşte haftanın hakemleri

14 Şubat Cuma

20.00 Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14.00 Denizlispor - Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


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