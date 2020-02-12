22.hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.
Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek orta hakem olarak görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.
İşte haftanın hakemleri
14 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14.00 Denizlispor - Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantep - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler