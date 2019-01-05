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24 kişilik kadro açıklandı! Nagatomo yok

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, takımın kampına yarın akşam katılacak.

Japonya Milli Takımı'nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo ise, kamp kadrosunda yer almadı.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Antalya'ya hareket edecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

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