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Spor

24 madalya kazanan özel sporcular, yurda döndü

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 24 madalyayla tamamlayan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü.

AA19 Aralık 2021 Pazar 07:37 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 07:37
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Montluçon şehrinde 13-17 Aralık tarihlerinde yapılan şampiyonada 3 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan millileri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon yetkilileri ve sporcu aileleri karşıladı.

Aydın, havalimanında yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında zor şartlarda hazırlıklarımızı sürdürdük. Gençlik ve Spor Bakanlığımız zor şartlara rağmen havuzları özel sporcularımız için açık tuttu. Şampiyonada almış olduğumuz 24 madalya ile tüm sıkıntılarımızı geride bıraktık. Devlet büyüklerimize destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası
  • 24 madalya
  • Türkiye

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