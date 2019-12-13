24 milyon euroluk gelir havaya uçtu!

Grup aşamasında başarısız olan ve istediği sonuçları alamayan Sarı-Kırmızılı takım, tüm maçları kazansaydı 16 milyon 200 bin euro puan primi alacak ve gruptan da çıktığı için ayrıca 9 milyon 500 bin euroyu kasasına koyacaktı. Ancak Aslan sadece 2 beraberlik alabildi ve bunun karşılığı da 1 milyon 800 bin euro kazandı. Cim-Bom’un kaybı ise 23 milyon 900 bin euroyu buldu.