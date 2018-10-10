26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay Büyükşehir Belediyespor'un

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 47-61 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baştan sona önde götüren Hatay ekibi, kupayı kazanan taraf oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ikinci kez kazandı

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez kazandı.

Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay temsilcisi, 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yine Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, böylece bir sezon aradan sonra en büyük kupayı tekrar müzesine götürdü.