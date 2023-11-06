Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u, Kadıköy'deki zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı kaptı. Fırtına, ezeli rakibine karşı sadece bir müsabaka kazanmış olmadı, öte yandan hocası Abdullah Avcı'nın rekor kıran bir performans ortaya koymasına da sebep oldu. Ayrıca, tam 26 yıl sonra bir ilke de imza atıldı.

İSTANBUL'DA 4. ZAFER!



Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kazandığı Trabzonspor'daki ilk serüveni 28 ay süren Abdullah Avcı, 3 büyüklere karşı İstanbul'da 8 derbiye çıktı. Avcı, bu 8 maçın yalnızca 1'inde sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Söz konusu periyotta Galatasaray'ı 1, Beşiktaş'ı 2 kez deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de önceki gün Kadıköy'de devirdi.

DERBİ CANAVARI ONUACHU!



Yaz transfer döneminin son günlerinde bordo mavililer'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynamıştı. 3-0'lık zaferde kilit rolü bulunan ve rakip fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, attığı golün yanı sıra performansıyla da fark yaratmıştı. Onuachu, Trabzonspor'daki ikinci büyük maçında da şovunu yaptı. Fenerbahçe deplasmanında rakip savunmayı adeta darmadağın eden 2.01'lik santrfor, aynı zamanda derbinin kilidini açan golü kaydetti. 3. golde de pay sahibiydi. Bordo-Mavili formayla çıktığı 7 lig karşılaşmasında 4 golü bulunan Onuachu'nun 1 de asisti var.

AVCI'DAN BİR DARBE DAHA!



Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminin ilk büyük maçında Fenerbahçe'yi yıktı, tarih yazdı... Kadıköy'deki son lig galibiyetini 1997'de kazanan bordo mavililer, 26 yıllık hasreti Avcı yönetiminde bitirdi. Tecrübeli hoca, Fırtına'nın başında Sarı-Lacivertliler'e karşı 3 galibiyetine ulaşırken, efsaneler Ahmet Suat Özyazıcı (8) ve Özkan Sümer'in (3) ardından Fenerbahçe'yi en az 3 kez mağlup eden üçüncü Trabzonspor hocası oldu. Ve bu 3 derbi galibiyetiyle de Avcı, Fenerbahçe'ye ligde ağır bir darbe vurdu.