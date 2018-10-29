27 hafta sonra gelen üçüncülük!
Galatasaray Fatih Terim döneminde ilk kez bir haftayı ilk iki dışında tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olurken, sarı-kırmızılı takım bir ilk yaşadı.
Galatasaray, geçen sezonun ortasında göreve gelen Fatih Terim'in ardından ilk kez Süper Lig'de bir haftayı ilk iki sıra dışında tamamladı.
Malatyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim döneminde geçen 28 haftanın 18'inde haftayı lider, 9'unda ikinci sırada, birinde de üçüncü sırada tamamlamış oldu.
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