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Spor

287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Nedim Gürel başpehlivan oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:47
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Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde, davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi.

Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

Güreşlerin finalinde, İsmail Balaban ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Normal süresinde galibin çıkmadığı karşılaşmada Gürel, puan usulüyle rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreşleri, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci de izledi.

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