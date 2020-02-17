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Spor

29 transfer yapıldı, 40 milyon Euro harcandı ama sonuç...

Fenerbahçe, iki sezonda 29 transfer yapmasına rağmen kadro mühendisliği açısından sınıfı geçemedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi12:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:57

Ali Koç, 3 Haziran 2018'de başkan seçildi. İlk açıklaması, mali yapının çok kötü olduğuna yönelikti. Koç, başkan seçildikten sonra 4 transfer dönemi geride kaldı. Ekonomik zorluklara rağmen tam 29 transfer yapıldı, 40 milyon Euro'ya yakın para harcandı. Bunun sonucunda ortaya dengesiz bir kadro çıktı. Fenerbahçe'nin elinde tam 10 orta saha oyuncusu var.

YA KOLAROV YA HİÇ

Buna karşılık orjinal mevkisi kanat olan 3 futbolcuya; Rodrigues, Dirar ve Deniz'e sahipler. Ancak Dirar da sezon başından beri sol bekte oynuyor. Çünkü tek sol bek Hasan Ali Kaldırım. O da temmuz ayının sonunda ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen yönetim bu bölgeye takviye yapmaya gerek görmedi. Daha doğrusu o aylarda Kolarov'un peşinde koşup, Sırp yıldız olmayınca sol bekten vazgeçti. Kadro yapılanmasındaki bunca hata yetmezmiş gibi, ocak ayında hiç anlam verilmeyen bir operasyona imza atıldı.

FALETTE HAZIR DEĞİLMİŞ!

Harcama limiti nedeniyle tek transferlik limiti bulunan yönetim; sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren, takımı ve ligi tanıyan Zanka'yı gönderdi. Frankfurt'ta tek maç oynayan Simon Falette'e imza attırıldı. Ancak Falette hazır olmadığı gerekçesiyle stoperde oynayan isim yine, hatalarıyla birçok maçı yakan Jailson! Ali Koç ve yönetim başarısızlık için birçok bahane bulabilir ancak şu kadroya bakıp, özeleştiri yapmaları da şart.

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