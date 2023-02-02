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Spor

29 yaşındaki Raphael Varane'dan Fransa Milli Takımı'na veda

Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

IHA2 Şubat 2023 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
29 yaşındaki Raphael Varane'dan Fransa Milli Takımı'na veda
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Raphael Varane, Fransa Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ülkemizi 10 yıldır temsil etmek hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Bu çok özel mavi formayı her giydiğimde büyük bir gurur duydum. Bunu birkaç aydır düşünüyordum ve emekli olmam için doğru zaman olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Varane, açıklamasında, "Bir çocuk olarak Fransa 98'i takip ettiğimi hatırlıyorum. Bu takımı, bize tarif edilemez duygular yaşatan bu oyuncuları unutmayacağım. Kahramanlarımız olmayı hayal ettim ve 20 yıl sonra hayatımın en güzel deneyimlerinden birini yaşadım. Kupayı eve getirdik. Bunu asla unutmayacağım. 15 Temmuz 2018'de hissedilen duyguların her birini hala hissediyorum. Hayatımın en inanılmaz ve unutulmaz anlarından biriydi" dedi.

Aynı zamanda maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik yıpranma nedeniyle de bu kararı aldığı belirtilen 29 yaşındaki futbolcu, 10 yıllık süreçte 93 kez milli formayı giyerken, 5 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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