İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2084
  • EURO
    27,4314
  • ALTIN
    1556.55
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporculardan 3 madalya
Spor

3. Avrupa Oyunları'nda milli sporculardan 3 madalya

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşının son gününde milli sporcular 3 madalya daha kazandı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 21:11 - Güncelleme:
3. Avrupa Oyunları'nda milli sporculardan 3 madalya
ABONE OL

Bielsko-Biala şehrinde gerçekleşen karate müsabakalarının son gününde kumite kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkekler +84 kiloda Fatih Şen, yarı finalde Gürcistan'dan Gogita Arkania'yı yenerek finalde Hırvat Andelo Kvesic'le mindere çıktı. Rakibine yenilen Fatih, gümüş madalyayla organizasyonu tamamladı.

Erkekler 75 kiloda Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan sporcu Daniele De Vivo'yla karşılaştı. Rakibine 5-4 yenilen Erman, bronz madalya aldı. Erman Eltemur 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Kadınlar 61 kiloda ise Gülbahar Gözütok, yarı final maçında Ukraynalı rakibine yenildi ve bronz madalyada kaldı.

3. Avrupa Oyunları'nda sona eren karate branşında milli sporcular, Türkiye'ye 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.