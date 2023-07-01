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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda, Türkiye atıcılıkta iki takımla yarıştı

3. Avrupa oyunları'nın atıcılık kategorisinde trap karışık takım kategorisinde Türkiye iki takımla temsil edildi.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
3. Avrupa Oyunları'nda, Türkiye atıcılıkta iki takımla yarıştı
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Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, trap karışık takım kategorisinde Türkiye iki takımla temsil edildi.

3. Avrupa Oyunları, Atıcılıkta trap karışık takım kategorisinde Türkiye, iki takımla yarıştı.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap karışık takım elemeleri yapıldı.

Oğuzhan Tüzün ve Safiye Temizdemir'den oluşan milli takım, 140 puanla 10. oldu. Nedim Tolga Tuncer ve Rümeyse Pelin Kaya'dan oluşan milli takım ise aynı puanla 11. sırada yer aldı.

Her iki takım da ilk 4'e giremediği için final bileti alamadı.

Atıcılıkta, son madalya müsabakaları pazartesi günü yapılacak.

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