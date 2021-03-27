3 bin yıllık Frig Vadisi'nde 600 sporcu ter döktü

DHA 27 Mart 2021 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:30

Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü'nde düzenlenen yarışmaya 58 il ve 48 spor kulübünden 600 sporcu katıldı. 14 Yaş Altı Kademe Yarışması ile 3 bin yıllık tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Ayazini Köyü spor turizmine kapılarını açmış oldu. Müsabakaları Afyonkarahisar vali yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile sporcuların velileri takip etti.

ORYANTİRİNG FEDERASYONU BAŞKANI HACER AKYÜZ: AYAZİNİ TAM BİZİM BRANŞIMIZA GÖRE

Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yaptığı açıklamada, Ayazini'ne ilk kez geldiklerini belirterek, bölgenin tam istedikleri gibi bir alana sahip olduğuna dikkati çekti. Akyüz, "Bu bölgede şu an için yaklaşık 20-25 kulüpten gelen, 600 civarında kayıtlı sporcumuz var. Ben ilk kez geliyorum bu bölgeye. Keşke daha evvel gelseydik diye düşündük. Çünkü tam bizim branşımıza göre. Sokak araları, tarihi eserler, mağaralar, şapeller daha önceki uygarlıklardaki yaşayan insanların burada yaşadıkları bölgede böyle bir organizasyon yapmak mükemmel. Vali Gökmen Çiçek Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldu" dedi.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ FEYZULLAH DERECİ: BU YÖREYE YÖNELİK GELENEKSEL BİR YARIŞMA YAPMA DÜŞÜNCEMİZ VAR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Ayazini bölgesine Vali Gökmen Çiçek'in ciddi anlamda önem verdiğini dile getirerek, oryantiring yarışmasının bölgeye getirilmesi talimatını özellikle verdiğini anlattı. Dereci, "Vali Bey'in burada birinci hedefi bu bölgeye Türkiye'nin her tarafından insanları getirip bu alanın öncelikle tanıtılması. Bundan sonraki yarışmalarımız da var. Bu yöreye ve alana yönelik geleneksel bir yarışma yapma düşüncesi var Sayın Vali Bey'in" diye konuştu.

Yarışlar kız, erkek, yeni başlayan 10, 12 ve 14 yaş olmak üzere 8 kategoride yapıldı. Birinci günün ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yarışmanın ikinci gününde elde edilecek dereceler ilk gün dereceleriyle birleştirilerek Türkiye dereceleri açıklanacak.