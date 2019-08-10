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3 büyükler finansal raporlarını açıkladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 12 aylık finansal rapolarını açıkladı.

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Galatasaray, 30. 531. 275 TL kar

Beşiktaş 305. 711. 408 TL zarar

Fenerbahçe, 205.168. 695 TL zarar

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre Galatasaray 30 milyon 531 bin 275 TL kar, Beşiktaş 305 milyon 711 bin 408 TL zarar, Fenerbahçe ise 205 milyon 168 bin 695 TL zarar ettiğini açıkladı.

3 büyük kulüpten KAP'a yapılan açıklamalar şöyle: 

GALATASARAY: "Yayınlanan finansal tablolarda, 30,5 Milyon TL net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA FFP Yapılandırma Anlaşması gereği tahakkuk eden 6 Milyon Euro (Yaklaşık 41 Milyon TL) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 Milyon TL civarında gerçekleşecekti."

BEŞİKTAŞ: "31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Grup'un kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 843.395.871 TL tutarında geçtiğine ve net özkaynaklarının negatif 815.171.292 TL olduğuna değinen 2.7 nolu finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, yönetim kurulunun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2.7 nolu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."

FENERBAHÇE: "31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Grup'un net dönem zararının 205.168.695 TL (31 Mayıs 2018: 287.744.775 TL) ve net özkaynaklarının negatif 648.691.738 TL (31 Mayıs 2018: 850.436.122 TL) olduğuna değinen 2.6 nolu finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesinde yer alan, bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, Yönetim Kurulu'nun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2.6 nolu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."

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