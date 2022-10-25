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Spor

3 büyüklerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA25 Ekim 2022 Salı 23:42 - Güncelleme:
3 büyüklerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zarafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzün 570 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında yer alan taziye mesajında ise, "Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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