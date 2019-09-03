3 Büyükler’e geçit yok

Bordo-Mavililer, 2018-2019 sezonunun başında göreve gelen Karaman’la ‘3 Büyükler’e karşı oynadığı 7 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken, 3 galibiyet, 3 de beraberlik elde etti. Söz konusu 7 karşılaşmada sadece Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor, evinde Cim-Bom’u 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da 2-1 mağlup etti. Geçen sezonki Beşiktaş ve F.Bahçe deplasmanlarından beraberlikle ayrılan Fırtına, geçtiğimiz gün de Fener’e yine kaybetmedi.