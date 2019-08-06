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3 Büyükler’in Cenk kapışması

Everton’da üçüncü forvet durumuna düşen milli futbolcu için eski takımı Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da devreye girdiği öğrenildi. Cenk, Premier Lig’de kalamazsa, Süper Lig’e dönmek istiyor.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN 2017-18 sezonunun devre arasında rekor ücretle Everton’a gönderdiği Cenk Tosun’un yeniden Süper Lig’e dönme ihtimali belirdi. İngiliz kulübünün Moise Kean transferi sonrası kadroda üçüncü forvet konumuna düşen milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve menajerinin yeni arayışlar içinde olduğu öğrenildi. Cenk için 3 Büyükler’in de devreye girdiği belirtildi. Elinde Burak gibi kaliteli bir isim olan Beşiktaş, yıldızının sakatlığını da düşünerek forvet hattını güçlendirmek için Cenk’i yeniden kadroya katmayı hesaplıyor. Abdullah Avcı’nın “Bu iki oyuncuyu birlikte oynatabilirim” demesi sonrası da yönetim görüşmeler için startı verdi. Muriç’in ardından yeni bir golcüyü kadroya katamayan Fenerbahçe ve hala istediği bir golcüyü alamayan Galatasaray da yine Cenk Tosun için menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi. Ancak Cenk’in ilk tercihinin Premier Lig’de başka bir takım olduğu, bu gerçekleşmezse, Süper Lig’e dönebileceği ifade ediliyor

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