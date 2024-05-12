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Spor

3 büyüklerin transfer savaşı! Kelechi Iheanacho için büyük kapışma

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho için ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. Teklifleri değerlendiren Iheanacho'nun ay sonunda kararını açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Takvim12 Mayıs 2024 Pazar 12:42 - Güncelleme:
3 büyüklerin transfer savaşı! Kelechi Iheanacho için büyük kapışma
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Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho ile masada. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor için 2 dev kulüp de ısrarcı...

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY DA TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe gibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ünlü golcü için menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Iheanacho'nun teklifleri değerlendirdiği ve ay sonuna kadar kesin kararını açıklayacağı belirtildi.

İTALYA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Leicester'in Premier Lig'e çıkmasına rağmen takımdan ayrılacağını açıklayan Nijeryalı santrforun İtalya ve Almanya Ligi'nden de talipleri var.

BU SEZON NE YAPTI?

Iheanacho, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist üretti. Nijerya Milli Takımı'nda 47 maçta görev alan Iheanacho, 13 gole imza attı.

LEICESTER 27.7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Tecrübeli golcü, 2017 yılında astronomik bir bonservis bedeliyle Manchester City'den Leicester'a transfer olmuştu. Leicester o dönem yıldız golcü için 27.7 milyon Euro ödedi.

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