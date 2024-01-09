Galatasaray tam 8 eksikle çıktığı Konyaspor karşısında rahat bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdürürken, gözler perşembe günü Sivasspor ile oynanacak deplasman mücadelesine çevrildi.

BUZ GİBİ HAVADA OYNANACAK



Sivasspor ile Galatasaray perşembe günü saat 17.00'de, tam anlamıyla buz gibi bir havada karşı karşıya gelecek. Meteoroloji verilerine göre karşılaşmanın yapılacağı saatlerde hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşecek. Galatasaray kafilesinin zorlu deplasmana gitmeden önce kötü hava şartlarına karşı özel bazı tedbirler alacağı öğrenildi. Oyunculara da şimdiden gerekli uyarılan yapıldığı bildirildi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Galatasaray'ın Sivas deplasmanındaki en büyük avantajı ise takımın en golcü ismi Rey Manaj'ın sarı kart cezasılı olması. Son olarak Kayseri deplasmanında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 8'e yükselten Manaj'ın yokluğunda Koita'nın santrfora geçmesi bekleniyor. Sivas'ta teknik direktörlük koltuğuna ise kısa süre önce Bülent Uygun oturmuştu.

TEKNİK EKİBİ RAHATLATTI

Konyaspor maçında Icardi, Torreira, Boey, Bakambu, Ziyech, Oliveira, Angelino ve Sanchez'den yoksun çıkan Sarı-Kırmızılı ekipte, 3 ismin geri dönüyor olması, teknik ekibi bir nebze olsun rahatlattı.

SANCHEZ İHTİMALİ SEVİNDİRDİ

Özellikle de sarı kart cezaları biten Boey ile Torreira'nın geri dönüşü, kadro tercihi yaparken Buruk'un elini bir hayli güçlendirecek. Bununla birlikte sakatlığını atlatan Sanchez'in de kafileyle birlikte Sivas'a gitme ihtimali ortaya çıktı.

TEK FİRE BARIŞ ALPER

Sarı-Kırmızılılar'ın tek üzüntüsü ise bu kez de Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi. Sol bek pozisyonunda müthiş bir çıkış yakalayan Barış'ın yerine, Konya karşısında oyuna sonradan giren Kazımcan'ın bu kez ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Buruk'un o bölgeye Kaan Ayhan'ı çekebileceği de gelen haberler arasında. Takım İstanbul'dan ayrılana kadar Florya'da 1-2 deneme daha yapılacağı öğrenildi.

DİĞERLERİ KUPADAN SONRA

Kadrodaki diğer eksiklerden Oliveira'nın geri dönüşü 2.5 aydan fazla sürecek gibi görünüyor. Angelino ise zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı ve yüksek ihtimalle sözleşmesi feshedilecek. Icardi, 21. haftadaki Trabzon deplasmanına hazırlanırken, Ziyech ve Bakambu da ülkeleri Afrika Kupası'ndan elendikten sonra Florya'ya geri dönecek.