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3 dünya devi kulüp, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Henry Onyekuru'yu izledi

Galatasaray'ın sezon başı Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru Sarı Kırmızılılarda fazla kalmayacak gibi gözüküyor. 3 dünya devi kulüp, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde genç oyuncuyu izledi.

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Sezon başı 800 bin euroya Everton'dan kiralanan Onyekuru için haziran ayında İngiliz kulübüne birçok teklif gelebilir.

Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Bayern Münih, Marsilya ve PSG gibi kulüplerin scout'ları izledi. Sezon başı Valencia'nın da genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı biliniyor.

Satın alma opsiyonu yok

Everton'ın satın alma opsiyonu olmadan Galatasaray'a kiralık gönderdiği oyuncuyu Cim Bom'da bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Geçen sezon başı Eupen'den 8 milyon euroya Everton'a transfer olan Onyekuru, kısa sürede Anderlecht'e, bu sezon da Galatasaray'a kiralanmıştı.

Terim gençlere yönelmeye başladı

Teknik direktör Fatih Terim de özellikle kulübün mali yönden sıkıntıda olması sebebiyle son dönemde biraz daha maliyeti az olan ancak potansiyel sahibi oyunculara yönelmiş, Onyekuru da bu tip oyuncuların başında gelmişti.

21 yaşındaki oyuncu bir sezon takvimi içinde yüzde 70 oranda Nijerya Milli Takımı'nın formasını giyemediği için İngiltere'de çalışma izni alamamıştı ancak son dönemde 11'e girmeyi başardı ve Everton da onu sezon sonu yeniden kadrosuna katmanın peşinde.

(Fanatik)

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