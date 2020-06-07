3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çeviren sporcular Ankara'ya vardı

IHA 07 Haziran 2020 Pazar 23:11 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 23:11

Giresun’dan yola çıkan bir grup milli sporcu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 680 kilometre uzaklıktaki Ankara’ya ulaşmak için pedal çeviriyor. Hedeflerine 70 kilometre mesafe kalan sporcular, Kırıkkale’de dinlenmek için mola verdi. Sabah saatlerinde ise tekrar pedal çevirmek için yola çıkacaklarını ifade ettiler.

3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ İÇİN YOLA ÇIKTIK



Milli sporcu Doğukan Arıkan, "2014’ten bu yana bisiklet sporu ile uğraşmaktayım, milli sporcuyum. Birçok derecem oldu. 2018 yılında Balkan Şampiyonluğum var. 2015 ve 2020 arasında Türkiye şampiyonluğum var. Takımımızla ufak bir gezi düzenlemeyi planladık. Eğleniyoruz, güzel geçiyor. Bu Covid-19 sonrası kendimizi rahatlatmak için bu turu düzenlemek istedik. Fazla yoğun alanlarda dolaşmadan, tehlikeli yerlerden geçmeden düzenli bir şekilde gittik" dedi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olduğu için yola çıktıklarını ifade eden milli sporcu Emre Genç ise, "İlk önce Samsun Kavak’ta durduk. 2. günde de Kırıkkale’ye çevirdik. Bu akşam da oturup nereye çevireceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.