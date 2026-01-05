Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, hedeflerini belirledi. Önceliği kaleci, savunma ve orta saha takviyelerine veren Siyah-Beyazlılar, görüşmelerde son aşamaya geldi. Mert Günok'un önce kaptanlığını alıp sonra da kadro dışı bırakarak kaleci arayışlarına başlayan Kartal, Chelsea'den ayrılma kararı alan 23 yaşındaki Filip Jorgensen ile el sıkıştı. Ada ekibi, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bonservisiyle satmak istiyor. Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle bu transferi noktalamayı hedefliyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK!

Savunmada ise listenin başında Thilo Kehrer yer alıyor. 29 yaşındaki Alman savunmacı, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Kehrer'in, Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, maliyeti nedeniyle başarılı stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı amaçlıyor. Bu sezon 18 maçta 1436 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, skor katkısı üretemedi. Ancak savunmada üstlendiği lider rolüyle dikkat çekiyor.

GÖRÜŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Orta saha transferinde ise Salih Özcan ile mutabakat sağlandı. Ancak Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli yıldız için kulübüne bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. 27 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde "Bonservisini kendin al" formülü üzerinde duruldu. Salih'in Alman ekibiyle yapacağı fesih görüşmelerinin sonucu bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan tecrübeli orta saha, bu sezon sadece 4 maçta 21 dakika süre alabildi.