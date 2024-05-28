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Spor

3. kupasını kaldırdı! Okan Buruk rekorları altüst etti

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, takımını rekorlarla şampiyonluğa taşıdı. Sarı-kırmızılılarda 3. kupasını kaldıran Buruk, büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

AA28 Mayıs 2024 Salı 11:11 - Güncelleme:
3. kupasını kaldırdı! Okan Buruk rekorları altüst etti
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, uzun yıllar terlettiği sarı-kırmızılı formayla birer UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa ve TFF Süper Kupa, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası, İstanbul Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, 2021-2022 sezonunun ardından Galatasaray'ın başına geçti.

Tecrübeli teknik adam, yapılan transferlerle ilk sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, Buruk yönetiminde tarihi rekorlar kırdığı ikinci sezonunda da 102 puanla zafere ulaştı.

Futbolcu olarak büyük başarılar yaşadığı Galatasaray'ın başında üst üste iki şampiyonluğa imza atan Okan Buruk, teknik direktör olarak da adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

GALATASARAY'DA ÜÇÜNCÜ KUPASINI KALDIRDI

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 3. kez kupa sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı Galatasaray ile bu sezon da Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdı.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasına ulaştı.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı sezonda birçok rekoru da tarihe gömdü.

Tecrübeli teknik adam idaresindeki sarı-kırmızılı takım, ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamladı. Galatasaray, ligde 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken, 93 puanla Fenerbahçe'de olan rekoru eline geçirdi.

"Cimbom" elde ettiği 33 galibiyetle Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı.

Ligin 20 ile 36. haftaları arasında 17 maç üst üste kazanan sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

İç sahadaki son Fenerbahçe derbisine kadar çıktığı 35 maçta üst üste gol atan Galatasaray, kulüp rekorunu ileri taşıdı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim ünvanını taşıyor.

Ligde futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

TAKIM İÇİNDEN "TRANSFER" YAPTI

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın kadroda sıkıntı yaşadığı dönemlerde takım içinden ürettiği çözümlerle sezona damga vurdu.

Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi yeni transferlerden istediği verimi alamadığı dönemlerde takım içindeki "joker"lere başvurdu.

Buruk, en büyük verimi, sağ kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın iki kenarında, santrforda ve orta sahada kullanarak aldı. Stoper orjinli Kaan Ayhan'ı defansif orta saha ve sağ bek olarak oynatan Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu ise stoper ve sol bek olarak değerlendirdi.

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