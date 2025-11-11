İSTANBUL 19°C / 13°C
  3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Altınkaya, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Spor

3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Altınkaya, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hacı Osman Altınkaya, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da bir araya geldi.

11 Kasım 2025 Salı 23:12
3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Altınkaya, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hacı Osman Altınkaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmeye TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı.

  • 3.Lig Kulüpler Birliği
  • Hacı Osman Altınkaya
  • İbrahim Hacıosmanoğlu

