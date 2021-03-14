İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 maçtır yenilen Giresunspor, Süper Lig için kenetlendi
Spor

3 maçtır yenilen Giresunspor, Süper Lig için kenetlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalan 8 maçlarından da en iyi sonuçlar alarak Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını söyledi.

AA14 Mart 2021 Pazar 14:17 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 14:17
ABONE OL

Ayhan, gazetecilere, Giresun halkının 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürme adına yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular olarak büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Son 3 haftada alınan mağlubiyetlerin camiayı karamsarlığa sevk etmemesini isteyen Ayhan, Giresunspor'un kötü süreci en kısa zamanda atlatacağını ifade etti.

Ayhan, Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda 12 maç üst üste kazanarak seri yakalamıştık. Kalan 8 maçta da aynı performansı sergileyebiliriz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Biz yönetim, teknik heyet ve oyuncularımız olarak kenetlendik. Giresun halkını da verdiğimiz mücadelede daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. Bu yolun sonu Süper Lig'e çıkıyor. Giresunspor, kentin 44 yıllık bir üst lige yükselme hayalini sezon sonunda gerçeğe dönüştürecek."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.