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Spor

3 puan için tek gol yetti! İngilizlerin anahtarı Jude Bellingham

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İngiltere ile Sırbistan karşı karşıya geldi. İngilizler, Jude Bellingham'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

16 Haziran 2024 Pazar 23:56 - Güncelleme:
3 puan için tek gol yetti! İngilizlerin anahtarı Jude Bellingham
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Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında İngiltere ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Schalke Arena'da oynanan maçta İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

BELLINGHAM DEVAM EDİYOR

Düşük tempoda başlayan maçta Jude Bellingham sahneye çıktı. 13. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Bukayo Saka son çizgiye indi ve ortasını açtı. Ceza sahası dışından penaltı noktasına giren Jude Bellingham topa iyi yükseldi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

Skorun getirdiği özgüvenle oyunun kontrolünü eline alan İngiltere 25. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta savunmasına yardıma gelen Saka savunma arkasına sarkan Kyle Walker'a pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına girip uzak köşeye şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

Ardında oyun biraz daha soğudu ve ilk yarıda başka gol olmadı.

İKİNCİ YARI OYUN TEMPOSU DÜŞTÜ

Maçın 59. dakikasında Mladenovic sol kanattan ceza sahasına kadar girdi ve ortasını açtı ancak altıpas içerisinde Dusan Vlahovic yerde kaldı. Sırbistan cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

DUSAN TADIC OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic yedek başladığı karşılaşmada 61. dakikada Aleksander Mitrovic yerine dahil oldu.

Tadic'in oyuna girmesiyle Sırbistan oyunun kontrolünü yavaş yavaş eline aldı. Maçın 65. dakikasında orta alanda topla buluşan Tadic savunma arkasına sarkan Luka Jovic'e iyi bir pas attı ancak Jovic kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda topu kontrol edemedi.

76. dakikada sağ kanattan topla gelen Jarrad Bowen rakibine çalımını attıktan sonra ortasını açtı ancak ceza sahası içinde topa iyi yükselen Harry Kane'nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da başka gol sesi çıkmayınca İngiltere sahadan üç puanla ayrıldı.

BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Jude Bellingham, EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te forma giyerek 21 yaşına girmeden 3 majör turnuvada oynayan ilk Avrupalı oyuncu oldu.

İngiltere C Grubu ikinci maçında 20 Haziran Perşembe günü Danimarka ile karşılaşırken, Sırbistan ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

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