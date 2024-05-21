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Spor

3 Süper Lig ekibi onun peşinde! Transferin gözdesi Joao Correia

Süper Lig'den Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor'un hedefinde aynı isim var. Portekiz Ligi'nde Chaves'te forma giyen Joao Correia, bu 3 takımın transferdeki gözdesi oldu. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
3 Süper Lig ekibi onun peşinde! Transferin gözdesi Joao Correia
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Süper Lig'in sona ermesine bir hafta kala takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir ve Tümosan Konyaspor'un yanı sıra, bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'un, Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen Joao Correia ile ilgilendiği belirtildi.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Haberde; Başakşehir, Eyüpspor ve Konyaspor'un dışında birçok kulübün de 27 yaşındaki sağ bek oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekiz ekibi Chaves ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Yeşil Burun Adaları futbolcu, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Joao Correia kariyerinde Pinhalnov. U19, Guimarães B ve Vit. Guimarães formalarını giydi. Yeşil Burun Adaları milli takımında da oynayan 27 yaşındaki sağ bek çıktığı, 4 maçta 1 asist ile oynadı.

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