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Spor

3 Süper Lig takımına PFDK'dan para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.

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