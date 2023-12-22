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Spor

3 talip birden! Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi kritik zamanlarda takımına galibiyeti getiren golleri atmasıyla oldukça dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde de başka bir takıma gitmesi gündemde olan oyuncuya 3 kulüp aynı anda talip oldu. İşte detaylar...

Sabah22 Aralık 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
3 talip birden! Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor
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Fenerbahçe'de transferin son günü Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a maaş anlaşmazlığı nedeniyle gidemeyen Michy Batshuayi, kritik anlarda takımın ve İsmail Kartal'ın kurtarıcısı rolünü üstlendi.

Mevkidaşı Edin Dzeko'nun sakatlığında 11'de sahaya çıkan Belçikalı golcü, hat-trick yapıp Kayseri'de alınan 4-3'lük galibiyetin baş mimarı oldu. Batshuayi, özellikle Konferans Ligi'nde kritik gollere imza attı. Ön eleme turunda Zimbru (4-0) rövanşında ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki santrfor, Maribor (3-0) zaferinde İrfan Can'ın kilidi kırdığı golün asistini yaptı. Nordsjaelland'ın (3-1) umutlarını söndüren yıldız oyuncunun, Ludogorets (3-1) karşısında ortaya kolduğu 1 gol-1 asistlik performans, grup tamamlandığında sarı-lacivertlilerin rakibini geçip lider olmasını sağladı.

3 TAKIM BATSMAN'İ İSTİYOR

44 dakika maç başı ortalamasıyla oynayan ve 8 gol-3 asist kaydeden Batshuayi'yi Premier Lig'den 1, Fransa Ligi'nden 2 takımın istediği öğrenildi. Fenerbahçe'DE senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı futbolcuya bu seviyede teklifler gelmedi, en fazla 1.5 milyon Euro maaş önerildi. Ya parayı seçip kalacak ya da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şansını yükseltmek için oynayacağı bir takıma gidecek.

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