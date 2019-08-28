3 yıl önce Zago önerdi
BEŞİKTAŞ’IN ön libero arayışlarında son olarak karar kıldığı Thiago Maia için görüşmeler devam ediyor.
- StarSpor
Bir yıllığına kiralanacak olan ve satın alma opsiyonu da 10 milyon euro belirlenen Brezilyalı oyuncunun transferinin her an açıklanması bekleniyor. 22 yaşındaki oyuncu aslında 3 sene önce de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. Kartal’ın efsane stoperlerinden Zago 2016’da bu oyuncuyu Beşiktaş Kulübü’ne önermişti. Siyah-Beyazlılar da transfer girişiminde bulunurken, Maia’yı o dönem ikna edememişler, Sambacı Lille’i tercih etmişti. Maliyeti diğer ön libero adaylarından düşük olan Maia bu kez Beşiktaş’ın teklifini kabul edince transferde son aşamaya gelindi.
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