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3 yıldız 5'er maç kaçıracak

Galatasaray’ın sakatları Feghouli, Fernando ve Onyekuru’nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 3 yıldız ligdeki Malatya, Fenerbahçe ve Kayseri maçlarıyla, Devler Ligi’ndeki Schalke sınavlarında yok.

  • StarSpor
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CİM-BOM, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Schalke 04 ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, sakatların durumu da belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim’in dün son tetkikleri yapılan futbolcuların durumundan kalmadığı öğrenilirken, 3 as oyuncu Feghouli, Fernando ve Onyekuru’un 5 maç kaçırması bekleniyor. Doktorlar her 3 futbolcunun tedavisinin de 3 haftalık bir periyot gerektirdiğini açıklaması üzerine bu isimler Süper Lig’deki Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarıyla, Şampiylonlar Ligi’ndeki iki Schalke 04 karşılalalarında takımdaki yerlerini alamaycaklar. Kasık ağrısı devam eden Serdar Aziz’in ise kesin durumunun bugün belli olacağı ve bu oyuncunun oynama şansının bulunduğu kaydedildi.

Schalke’de Fahrmann yok

ASLAN’IN rakibi Schalke 04’te Ralf Fahrmann şoku yaşanıyor. Alman ekibinin hafta sonunda ligde 2-0 kaybettiği Werder Bremen maçı öncesinde sakatlanan deneyimli kalecinin Galatasaray karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Dev mücadelede Alman ekibinin kalesini 22 yaşındaki Alexander Nübel koruyacak.

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