3 yıldıza güle güle
GALATASARAYLI taraftarlar üç oyuncuyu gönüllerinden ve takımdan sildi!.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana tepki gösterdikleri Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan ve Emre Mor’u artık takımda görmek istemediklerini belirtirken, sosyal medyayı, “Üçünü birden gönderin” diye mesaj yağmuruna tuttular.
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