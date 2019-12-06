3 yıldıza güle güle

Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana tepki gösterdikleri Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan ve Emre Mor’u artık takımda görmek istemediklerini belirtirken, sosyal medyayı, “Üçünü birden gönderin” diye mesaj yağmuruna tuttular.