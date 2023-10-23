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Spor

3 yıldızdan ilginç istatistik! 17 takımı geride bıraktılar

Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en etkili üç ismi Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attığı gollerle ligdeki 17 takımı geride bıraktı. İşte detaylar...

23 Ekim 2023 Pazartesi 13:41 - Güncelleme:
3 yıldızdan ilginç istatistik! 17 takımı geride bıraktılar
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attığı gollerle ligdeki 17 takımı geride bıraktı.

Sarı lacivertli takımın süper üçlüsü toplam 17 gol attı ve ligde sadece 18 gol atan Galatasaray ve 19 gol atan Adana Demirspor takımlarını geçemediler.

İşte 17 gol atan Dzeko, İrfan Can ve Szymanski üçlüsünün geçtiği takımlar:

16 Gol - Hatayspor

15 Gol - Trabzonspor

14 Gol _ Kasımpaşa

13 Gol - Beşiktaş

13 Gol - Ankaragücü

10 Gol - Sivasspor

10 Gol - Rizespor

10 Gol - Kayserispor

10 Gol - Pendikspor

9 Gol - Antalyaspor

9 Gol - Konyaspor

8 Gol - Alanyaspor

7 Gol - Karagümrük

7 Gol - Gaziantep

5 Gol - Başakşehir

5 Gol - İstanbulspor

5 Gol - Samsunspor

İRFAN CAN KAHVECİ KİŞİSEL REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı.Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist kaydeden İrfan Can, daha önce 1 kez yaşadığı 7 gollü sezonlarını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

İrfan Can Kahveci daha önce 2022-23 sezonunu 7 gol 4 asistle tamamlamış ve kariyer rekorunu kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı.

EDIN DZEKO FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı. Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı.

Edin Dzeko, bu gollerin 7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.

SZYMANSKI KADIKÖY'DE BİR BAŞKA

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü. Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı. Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.

Bu sezon toplam 9 gol kaydeden Szymanski, bu gollerin 6'sını ligde attı.

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