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Spor

Galatasaray'da ayrılık kararı! 3 yıldızın bileti kesildi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı 3 isimle ayrılık planları yapıyor. İşte detaylar...

2 Ocak 2024 Salı 15:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık kararı! 3 yıldızın bileti kesildi
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde dikkat çeken takviyeler yapmıştı.

3 AYRILIK PLANI

Galatasaray 2023-24 sezonu öncesi kiralık olarak kadrosuna kattığı 3 futbolcuyla ayrılık planları yapmaya başladı.

HAKIM ZIYECH

Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.

ANGELINO İLE VEDALAŞILACAK

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek.

TANGUY NDOMBELE DE GİDİYOR

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.

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